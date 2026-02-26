Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ирландия расширяет сотрудничество с НАТО для укрепления морской безопасности

    Ирландия стремится к установлению более тесных связей со странами НАТО для обеспечения своей морской безопасности.

    Как передает Report, об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на стратегию морской безопасности страны.

    "Новая стратегия Дублина из-за возросшей обеспокоенности в связи с Россией может включать запрос военно-морской помощи у Великобритании и Франции", - сообщает издание.

    Оно отмечает, что "нейтральная Ирландия добивается более тесного сотрудничества с Великобританией и другими странами НАТО для защиты своей обширной морской зоны, поскольку Россия усиливает наблюдение за уязвимыми подводными кабелями в ирландских водах".

    Кроме того, сообщает FT, новая стратегия предусматривает возможность обращения Ирландии за военно-морской помощью к Великобритании и Франции в период председательства Ирландии в ЕС, которое начинается 1 июля.

    В стратегии также говорится, что во втором квартале 2026 года Ирландия "приступит к заключению соглашения" со странами Объединенных экспедиционных сил (ОЭС, Joint Expeditionary Forces, JEF), "чтобы участвовать в соответствующих видах деятельности".

    Лента новостей