В Габале автомобиль врезался в дерево, водитель погиб

На территории села Мамедагалы Габалинского района автомобиль врезался в дерево.

Как сообщает северо-западное бюро Report, водитель легкового автомобиля марки Ford потерял управление, после чего транспортное средство врезалось в дерево.

В результате инцидента водитель, 24-летний Нуран Мурадасилов, скончался на месте происшествия от полученных травм.

В региональной группе пресс-службы МВД в ответ на запрос Report сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.