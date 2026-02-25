В Габале автомобиль врезался в дерево, водитель погиб
Происшествия
- 25 февраля, 2026
- 20:32
На территории села Мамедагалы Габалинского района автомобиль врезался в дерево.
Как сообщает северо-западное бюро Report, водитель легкового автомобиля марки Ford потерял управление, после чего транспортное средство врезалось в дерево.
В результате инцидента водитель, 24-летний Нуран Мурадасилов, скончался на месте происшествия от полученных травм.
В региональной группе пресс-службы МВД в ответ на запрос Report сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
