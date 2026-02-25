Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Глобальный долг достиг рекордных $348,3 трлн в 2025 году

    • 25 февраля, 2026
    • 22:17
    Глобальный долг достиг рекордных $348,3 трлн в 2025 году

    Объем мирового долга, включая обязательства государств, домохозяйств, финансовых и нефинансовых компаний, в 2025 году увеличился на $29 трлн и достиг рекордных $348,3 трлн.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Института международных финансов (IIF).

    Это было обусловлено, в первую очередь, повышением объемов суверенных обязательств, на долю которых пришлось более $10 трлн, при этом на долю США, Китая и стран еврозоны пришлось примерно три четверти этого роста.

    Увеличение глобального долга в настоящее время связано не столько с задолженностью домохозяйств или компаний, сколько с постоянным дефицитом бюджетов крупнейших экономик мира.

    Отношение долга к ВВП в прошлом году снизилось до 308%, главным образом, за счет государств с развитой экономикой. В странах с развивающейся экономикой показатель достиг рекордных 235% ВВП.

    Государственный долг на конец 2025 года составлял $106,7 трлн по сравнению с $96,3 трлн годом ранее. Задолженность нефинансовых компаний достигла $100,6 трлн, домохозяйств - $64,6 трлн, по данным IIF.

    На зрелых рынках общий долг вырос до $231,7 трлн, на развивающихся - до рекордных $116,6 трлн.

    Если бюджетный дефицит останется значительным, а компании продолжат финансировать капитальные расходы через выпуск облигаций, объем мирового долга в 2026 году продолжит увеличиваться, отмечается в отчете.

    По оценке IIF, в этом году развивающимся рынкам придется погасить долги на сумму более $9 трлн, что является максимальным в истории расчетов объемом рефинансирования. На зрелых рынках ожидается выплата более $20 трлн по облигациям и кредитам.

