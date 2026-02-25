Арагчи заявил, что Иран сознательно ограничил дальность своих ракет до 2 тыс. км

Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран при разработке отечественных ракет сознательно ограничил дальность их полета до 2 тыс. км.

    Как передает Report, об этом глава иранского МИД рассказал в интервью India Today, отвечая на вопрос о заявлении американского президента Дональда Трампа по поводу новых ракет исламской республики, которые могут долететь до США.

    "По моему мнению, сейчас Трамп, к сожалению, сам стал жертвой фейковых новостей, - заявил Арагчи. - Мы не разрабатываем такие ракеты. Мы сознательно ограничили дальность наших ракет до 2.000 км. Это исключительно для нашей самообороны. Наши ракеты созданы исключительно для сдерживания и помогают нам защищать себя, именно так, как это было в прошлом июне".

    Глава МИД добавил, что Тегеран считает полностью "законным действием" разрабатывать собственные ракеты для самообороны.

