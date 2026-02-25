Ильхам Алиев ознакомился с проделанными в городе Ходжавенд работами, встретился с жителями

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    25 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с работами, проделанными в городе Ходжавенд.

    Как сообщает Report, затем глава государства, первая леди и их дочь встретились с жителями города Ходжавенд и села Ходжавенд.

