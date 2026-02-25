Ильхам Алиев ознакомился с проделанными в городе Ходжавенд работами, встретился с жителями
Внутренняя политика
- 25 февраля, 2026
- 16:15
25 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с работами, проделанными в городе Ходжавенд.
Как сообщает Report, затем глава государства, первая леди и их дочь встретились с жителями города Ходжавенд и села Ходжавенд.
