İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Prezident İlham Əliyev Xocavənd şəhərində görülmüş işlərlə tanış olub, şəhər və kənd sakinləri ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    • 25 fevral, 2026
    • 16:08
    Prezident İlham Əliyev Xocavənd şəhərində görülmüş işlərlə tanış olub, şəhər və kənd sakinləri ilə görüşüb

    Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Arzu Əliyeva fevralın 25-də Xocavənd şəhərində görülmüş işlərlə tanış olublar.

    "Report" xəbər verir ki, sonra dövlət başçısı, birinci xanım və qızları Xocavənd şəhər və Xocavənd kənd sakinləri ilə görüşüblər.

    İlham Əliyev Xocavənd Mehriban Əliyeva
    Ильхам Алиев ознакомился с проделанными в городе Ходжавенд работами, встретился с жителями

    Son xəbərlər

    16:16

    İlham Əliyev Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

    Daxili siyasət
    16:15
    Video

    "Xocalı. Son toy..." filmi "Report" agentliyinin Youtube kanalında yayımlanacaq

    Multimedia
    16:14

    Bakıda 8 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilir

    İnfrastruktur
    16:13

    Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü: Cəzalandırma prosesi və sülh təşəbbüsləri - ŞƏRH

    Analitika
    16:12

    ƏMDX ötən il 4 mindən çox müəssisədən elektron hesabat qəbul edib

    İnfrastruktur
    16:08

    Prezident İlham Əliyev Xocavənd şəhərində görülmüş işlərlə tanış olub, şəhər və kənd sakinləri ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    16:06

    "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" və "Aqrarkredit"in əksər müəssisə və obyektləri özəlləşdirilib

    Biznes
    16:04

    İlham Əliyev Xocavənd kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

    Daxili siyasət
    16:03

    Trampın miqrasiya siyasətinin yeni mərhələsi: banklardan vətəndaşlıq sorğusu tələb olunacaq

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti