Обсуждены возможности инвестирования малазийских компаний в Азербайджан

Посол Азербайджана в Малайзии Ирфан Давудов встретился с министром инвестиций, торговли и промышленности этой страны Джохари Абдулом Гани.

Как сообщили Report в дипмиссии, на встрече были обсуждены двусторонние экономические связи, перспективы их расширения, а также вопросы развития сотрудничества в сфере торговли и инвестиций.

Посол, проинформировав о проводимых в Азербайджане экономических реформах и развитии ненефтяного сектора, пригласил малайзийские компании инвестировать в Азербайджан. В этой связи была подчеркнута важность обмена взаимными визитами между соответствующими государственными структурами и деловыми кругами.

Дж. Абдул Гани выразил заинтересованность в развитии экономического сотрудничества между Малайзией и Азербайджаном, заявив, что приложит усилия в направлении расширения экономических связей между двумя странами.

На встрече также было доведено до сведения, что Азербайджан в текущем году примет ряд важных международных мероприятий, в том числе Всемирный форум городов (WUF13).