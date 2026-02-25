Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Обсуждены возможности инвестирования малазийских компаний в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 22:09
    Обсуждены возможности инвестирования малазийских компаний в Азербайджан

    Посол Азербайджана в Малайзии Ирфан Давудов встретился с министром инвестиций, торговли и промышленности этой страны Джохари Абдулом Гани.

    Как сообщили Report в дипмиссии, на встрече были обсуждены двусторонние экономические связи, перспективы их расширения, а также вопросы развития сотрудничества в сфере торговли и инвестиций.

    Посол, проинформировав о проводимых в Азербайджане экономических реформах и развитии ненефтяного сектора, пригласил малайзийские компании инвестировать в Азербайджан. В этой связи была подчеркнута важность обмена взаимными визитами между соответствующими государственными структурами и деловыми кругами.

    Дж. Абдул Гани выразил заинтересованность в развитии экономического сотрудничества между Малайзией и Азербайджаном, заявив, что приложит усилия в направлении расширения экономических связей между двумя странами.

    На встрече также было доведено до сведения, что Азербайджан в текущем году примет ряд важных международных мероприятий, в том числе Всемирный форум городов (WUF13).

    Malayziya şirkətləri Azərbaycana investisiya qoymağa dəvət edilib

