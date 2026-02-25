İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Malayziya şirkətləri Azərbaycana investisiya qoymağa dəvət edilib

    Xarici siyasət
    • 25 fevral, 2026
    • 21:56
    Malayziya şirkətləri Azərbaycana investisiya qoymağa dəvət edilib

    Azərbaycanın Malayziyadakı səfiri İrfan Davudov bu ölkənin investisiya, ticarət və sənaye naziri Johari Abdul Qani ilə görüşüb.

    Səfirlikdən "Report"a verilən məlumata görə, görüşdə Azərbaycan və Malayziya arasında mövcud iqtisadi əlaqələr və bu əlaqələrin genişləndirilməsi perspektivləri, o cümlədən ticarət və investisiya sahəsində əməkdaşlığın inkişafı məsələləri müzakirə olunub.

    Səfir Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlar və qeyri-neft sektorunun inkişafı barədə məlumat verərək Malayziya şirkətlərini Azərbaycana investisiya qoymağa dəvət edib. Bu xüsusda, müvafiq dövlət qurumları və işgüzar dairələr arasında qarşılıqlı səfər mübadiləsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.

    J. Abdul Malayziya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafına maraq ifadə edib və iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində səylər göstərəcəyini bildirib.

    Görüşdə həmçinin Azərbaycanın cari ildə bir sıra mühüm beynəlxalq tədbirlərə, o cümlədən Ümumdünya Şəhərsalma Forumuna ev sahibliyi edəcəyi diqqətə çatdırılıb.

    Malayziya şirkətləri Azərbaycana investisiya qoymağa dəvət edilib
    Malayziya şirkətləri Azərbaycana investisiya qoymağa dəvət edilib
    Malayziya şirkətləri Azərbaycana investisiya qoymağa dəvət edilib
    Foto
    Обсуждены возможности инвестирования малазийских компаний в Азербайджан

    Son xəbərlər

    22:25

    ABŞ Venesuela neftinin Kubaya təkrar satışına xüsusi lisenziyalarla icazə verəcək

    Digər ölkələr
    22:20

    KİV: BVF Ukraynaya 8,1 milyard dollar kredit ayrılması barədə sazişi nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    22:18

    İlham Əliyev Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    22:09
    Foto

    TÜRKPA-da AKP sədrinin müavininin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

    Xarici siyasət
    22:03

    Sərbəst güləşçi Rəşid Babazadə Albaniyadakı turnirdə gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    21:56
    Foto

    Malayziya şirkətləri Azərbaycana investisiya qoymağa dəvət edilib

    Xarici siyasət
    21:55
    Foto

    Peru Konqresində Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat qəbul edilib

    Xarici siyasət
    21:45

    Kreml Putin, Tramp və Zelenskinin üçtərəfli görüşünün hansı halda mümkün ola biləcəyini açıqlayıb

    Region
    21:29

    SOCAR "Özbəkneftqaz" ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti