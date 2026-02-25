На страницах президента в соцсетях размещена публикация в связи с Ходжалинским геноцидом
Внутренняя политика
- 25 февраля, 2026
- 22:34
В официальных аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Report представляет публикацию:
26 Fevral - Xocalı Soyqırımı Günü pic.twitter.com/iRXQUr7pog— Ilham Aliyev (@presidentaz) February 25, 2026
