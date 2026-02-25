Prezidentin sosial media hesablarında Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı paylaşım edilib
- 25 fevral, 2026
- 22:31
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Xocalı faciəsinin 34-cü ildönümü ilə bağlı paylaşım edilib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
26 Fevral - Xocalı Soyqırımı Günü pic.twitter.com/iRXQUr7pog— Ilham Aliyev (@presidentaz) February 25, 2026
