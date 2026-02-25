В ТюркПА состоялась встреча с делегацией правящей партии Турции

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамиль Гасан встретился в Баку с делегацией во главе с заместителем председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) и руководителем Главного управления по связям с тюркскими государствами Кюршадом Зорлу.

Как сообщает Report, в рамках встречи был продолжены консультации, состоявшиеся в ходе официального визита Р. Гасана в Анкару после вступления в должность.

Он подчеркнул стратегическую значимость новосозданного в составе ПСР Главного управления по связям с тюркскими государствами.

К. Зорлу, в свою очередь, отметил роль ТюркПА в объединении парламентов тюркских государств по различным специализированным направлениям и в содействии институциональному парламентскому диалогу.

В ходе обсуждений Зорлу отметил, что всего через год после создания под эгидой президента Турции и председателя ПСР Реджепа Тайипа Эрдогана Главным управлением по связям с тюркскими государствами был подготовлен всеобъемлющий документ под названием "Документ видения тюркского мира". Он также выразил готовность выделить специальную сессию для ТюркПА на предстоящем 1-м Политическом форуме, проведение которого планируется в ближайшем будущем.

Генсекретарь проинформировал делегацию о деятельности ТюркПА за последний период.