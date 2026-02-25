Зеленский заявил о предстоящих чистках в СБ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился провести кадровые чистки в Службе безопасности страны.

Как передает Report, об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Были доклады Службы безопасности Украины – я поручил (главе СБУ - ред.) Евгению Хмаре и (его заместителю - ред.) Александру Покладу работать над очищением Службы от тех, кто действует не в интересах Украины", - написал украинский лидер.

Зеленский также сообщил о нескольких задержаниях в рядах СБУ, не вдаваясь в детали: " Уже есть результаты. Сегодня были соответствующие задержания, и очень важно, чтобы были справедливые приговоры. Каждый на государственных должностях должен работать на Украину и ради Украины. Другого не будет".