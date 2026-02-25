Зеленский заявил о предстоящих чистках в СБ Украины
Другие страны
- 25 февраля, 2026
- 22:11
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился провести кадровые чистки в Службе безопасности страны.
Как передает Report, об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Были доклады Службы безопасности Украины – я поручил (главе СБУ - ред.) Евгению Хмаре и (его заместителю - ред.) Александру Покладу работать над очищением Службы от тех, кто действует не в интересах Украины", - написал украинский лидер.
Зеленский также сообщил о нескольких задержаниях в рядах СБУ, не вдаваясь в детали: " Уже есть результаты. Сегодня были соответствующие задержания, и очень важно, чтобы были справедливые приговоры. Каждый на государственных должностях должен работать на Украину и ради Украины. Другого не будет".
Последние новости
22:23
Axios: Трамп проводит телефонный разговор с ЗеленскимДругие страны
22:21
Президент: Сейчас Азербайджан настолько сильный, что никто не сможет предъявлять нам территориальные претензииВнутренняя политика
22:17
Глобальный долг достиг рекордных $348,3 трлн в 2025 годуДругие страны
22:15
Арагчи заявил, что Иран сознательно ограничил дальность своих ракет до 2 тыс. кмВ регионе
22:11
Зеленский заявил о предстоящих чистках в СБ УкраиныДругие страны
22:09
Фото
Обсуждены возможности инвестирования малазийских компаний в АзербайджанВнешняя политика
22:07
Фото
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в городе Ходжавенд - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
22:01
Фото
Конгресс Перу принял заявление в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцидаВнешняя политика
21:46