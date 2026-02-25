İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Zelenski Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətində təmizləmələr aparılması göstərişini verib

    Digər ölkələr
    • 25 fevral, 2026
    • 22:47
    Zelenski Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətində təmizləmələr aparılması göstərişini verib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ölkənin Təhlükəsizlik Xidmətində kadr təmizləmələrinin aparılması barədə göstəriş verib.

    "Report" xəbər verir ki, Zelenski bu barədə "Telegram" kanalında yazıb.

    "Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin məruzələri olub – mən Yevgeni Xmaraya (Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri - red.) və Aleksandr Poklada (onun müavini - red.) xidmətin Ukraynanın maraqlarına uyğun fəaliyyət göstərməyənlərdən təmizlənməsi üzərində işləməyi tapşırdım", - Ukrayna lideri yazıb.

    Zelenski həmçinin təfərrüatları açıqlamadan Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətində bir neçə saxlanılma barədə məlumat verib: "Artıq nəticələr var. Bu gün müvafiq saxlanılmalar olub və ədalətli hökmlərin çıxarılması çox vacibdir. Dövlət vəzifələrində olan hər kəs Ukrayna üçün və Ukrayna naminə işləməlidir. Başqa cür olmayacaq".

    Ukrayna Volodimir Zelenski Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti
    Зеленский заявил о предстоящих чистках в СБ Украины

    Son xəbərlər

    23:55

    Azərbaycan XİN Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

    Xarici siyasət
    23:51

    Braziliyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 40-a çatıb

    Digər ölkələr
    23:47
    Foto

    Azərbaycanla Ukrayna arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Energetika
    23:40

    "Axios": Vaşinqton Tehranla müddətsiz nüvə sazişi bağlamaq istəyir

    Digər ölkələr
    23:32

    "Xəzər-Qara dəniz-Avropa" enerji dəhlizi üçün dəniz dibinin tədqiqatları iki mərhələdə aparılacaq

    Energetika
    23:24

    Zelenskinin müşaviri: Ukrayna və ABŞ prezidentləri arasında telefon danışığı 30 dəqiqə çəkib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    23:21

    KİV: ABŞ Çinin hərbi fəaliyyətinin izlənilməsini təkmilləşdirmək üçün 12 milyard dollardan çox vəsait xərcləyəcək

    Digər ölkələr
    23:01

    Əraqçi: İran raketlərinin mənzilini bilərəkdən 2 min km-ə qədər məhdudlaşdırıb

    Region
    22:56

    Qlobal borc 2025-ci ildə rekord həddə çatıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti