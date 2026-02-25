Президент: Сейчас Азербайджан настолько сильный, что никто не сможет предъявлять нам территориальные претензии
Внутренняя политика
- 25 февраля, 2026
- 22:21
Сейчас Азербайджан настолько сильный, что, уверен, никто больше не сможет предъявлять нам территориальные претензии.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 25 февраля в ходе беседы с переехавшим в город Ходжавенд Ильгаром Гасановым.
"Сейчас Азербайджан настолько сильный, что, уверен, никто больше не сможет предъявлять нам территориальные претензии. Поэтому должен быть мир, спокойствие, никаких потерь не должно быть. Но у нас всегда должна быть сильная армия, чтобы мы это обеспечивали. И мы это делаем", - подчеркнул глава государства.
