Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Президент: Сейчас Азербайджан настолько сильный, что никто не сможет предъявлять нам территориальные претензии

    Внутренняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 22:21
    Президент: Сейчас Азербайджан настолько сильный, что никто не сможет предъявлять нам территориальные претензии

    Сейчас Азербайджан настолько сильный, что, уверен, никто больше не сможет предъявлять нам территориальные претензии.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 25 февраля в ходе беседы с переехавшим в город Ходжавенд Ильгаром Гасановым.

    "Сейчас Азербайджан настолько сильный, что, уверен, никто больше не сможет предъявлять нам территориальные претензии. Поэтому должен быть мир, спокойствие, никаких потерь не должно быть. Но у нас всегда должна быть сильная армия, чтобы мы это обеспечивали. И мы это делаем", - подчеркнул глава государства.

    Ильхам Алиев Ходжавенд жители
    İlham Əliyev: İndi Azərbaycan elə güclüdür ki, bundan sonra heç kim ona qarşı torpaq iddiası ilə çıxış edə bilməz

    Последние новости

    22:23

    Axios: Трамп проводит телефонный разговор с Зеленским

    Другие страны
    22:21

    Президент: Сейчас Азербайджан настолько сильный, что никто не сможет предъявлять нам территориальные претензии

    Внутренняя политика
    22:17

    Глобальный долг достиг рекордных $348,3 трлн в 2025 году

    Другие страны
    22:15

    Арагчи заявил, что Иран сознательно ограничил дальность своих ракет до 2 тыс. км

    В регионе
    22:11

    Зеленский заявил о предстоящих чистках в СБ Украины

    Другие страны
    22:09
    Фото

    Обсуждены возможности инвестирования малазийских компаний в Азербайджан

    Внешняя политика
    22:07
    Фото

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в городе Ходжавенд - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    22:01
    Фото

    Конгресс Перу принял заявление в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    21:46

    США позволят перепродавать венесуэльскую нефть на Кубу по спецлицензиям

    Другие страны
    Лента новостей