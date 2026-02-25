Президент: Сейчас Азербайджан настолько сильный, что никто не сможет предъявлять нам территориальные претензии

Сейчас Азербайджан настолько сильный, что, уверен, никто больше не сможет предъявлять нам территориальные претензии.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 25 февраля в ходе беседы с переехавшим в город Ходжавенд Ильгаром Гасановым.

"Сейчас Азербайджан настолько сильный, что, уверен, никто больше не сможет предъявлять нам территориальные претензии. Поэтому должен быть мир, спокойствие, никаких потерь не должно быть. Но у нас всегда должна быть сильная армия, чтобы мы это обеспечивали. И мы это делаем", - подчеркнул глава государства.