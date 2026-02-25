İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Prezident: Son 80 il ərzində Azərbaycan qədər tam və mütləq qələbə qazanan ikinci ölkə olmamışdır

    Daxili siyasət
    • 25 fevral, 2026
    • 20:51
    Prezident: Son 80 il ərzində Azərbaycan qədər tam və mütləq qələbə qazanan ikinci ölkə olmamışdır

    Son 80 il ərzində Azərbaycan qədər belə tam və mütləq qələbə qazanan ikinci ölkə olmamışdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev fevralın 25-də Xocavənd şəhər və Xocavənd kənd sakinləri ilə görüşü zamanı deyib.

    Dövlət başçısı bildirib:

    "Uzun illər əzab-əziyyət içində yaşamısınız. Köçkün həyatı ağır həyatdır, həm mənəvi əzablar, həm fiziki çətinliklər, öz doğma torpağını tərk edib başqa yerə, hətta Azərbaycanın içində olsa belə getmək və əzab-əziyyət içində yaşamaq böyük sınaqdır. Siz bu sınaqdan şərəflə çıxmısınız. Əminəm ki, bütün Azərbaycan xalqı, siz də hər zaman inanırdınız ki, bu gün gələcək və bu torpaqları biz azad edəcəyik, ədaləti bərpa edəcəyik, düşməni torpaqlarımızdan qovacağıq. Bildiyiniz kimi, vaxtilə işğal edilmiş torpaqların böyük hissəsi beş il bundan əvvəl Vətən müharibəsi zamanı azad olunsa da, Xocavənd hələ də işğal altında qalmışdı və xocavəndlilər də hesab edirdilər ki, nə vaxtsa vəziyyət dəyişəcək.

    Əminəm, cəmiyyətdə inam var idi ki, bir qarış torpaq da düşmənin tapdağı altında qalmayacaq və biz buna da nail olduq. Artıq iki ildən çoxdur ki, bütün əraziyə - Azərbaycan dövlətinin suveren ərazisinə biz nəzarət edirik. Düşmənin sonuncu yuvasını da dağıtmışıq, separatçıları da qovmuşuq, onları da məhkəmə qarşısında cavab verməyə məcbur etmişik və ədaləti tam bərpa etmişik. Ona görə artıq o ağır dövr geridə qaldı, arxada qaldı, bir daha qayıtmayacaq. Bu gün dövlətimiz güclüdür, ordumuz güclüdür və xalqımız bu illər ərzində artıq bütün dünyaya öz böyüklüyünü göstərmişdir. Son 80 il ərzində Azərbaycan qədər belə tam və mütləq qələbə qazanan ikinci ölkə olmamışdır".

    İlham Əliyev
    Президент: За последние 80 лет не было ни одной страны, одержавшей победу как Азербайджан

    Son xəbərlər

    22:25

    ABŞ Venesuela neftinin Kubaya təkrar satışına xüsusi lisenziyalarla icazə verəcək

    Digər ölkələr
    22:20

    KİV: BVF Ukraynaya 8,1 milyard dollar kredit ayrılması barədə sazişi nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    22:18

    İlham Əliyev Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    22:09
    Foto

    TÜRKPA-da AKP sədrinin müavininin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

    Xarici siyasət
    22:03

    Sərbəst güləşçi Rəşid Babazadə Albaniyadakı turnirdə gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    21:56
    Foto

    Malayziya şirkətləri Azərbaycana investisiya qoymağa dəvət edilib

    Xarici siyasət
    21:55
    Foto

    Peru Konqresində Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat qəbul edilib

    Xarici siyasət
    21:45

    Kreml Putin, Tramp və Zelenskinin üçtərəfli görüşünün hansı halda mümkün ola biləcəyini açıqlayıb

    Region
    21:29

    SOCAR "Özbəkneftqaz" ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti