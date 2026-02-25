Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Президент: За последние 80 лет не было ни одной страны, одержавшей победу как Азербайджан

    Внутренняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 21:30
    Президент: За последние 80 лет не было ни одной страны, одержавшей победу как Азербайджан

    За последние 80 лет не было ни одной другой страны, которая бы одержала такую полную и абсолютную победу, как Азербайджан.

    Как передает Report, об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев во время встречи с жителями города Ходжавенд и села Ходжавенд.

    "Вы много лет прожили в страданиях. Жизнь вынужденного переселенца тяжелая. Это и моральные страдания, и физические трудности. Покинуть родную землю и уехать в другое место, даже если оно находится в Азербайджане, жить в лишениях – это большое испытание. Вы с честью вышли из этого испытания. Уверен, что весь азербайджанский народ, в том числе и вы, всегда верил, что этот день настанет и мы освободим эти земли, восстановим справедливость, изгоним врага с наших земель. Как вы знаете, хотя большая часть ранее оккупированных земель была освобождена во время Отечественной войны пять лет назад, Ходжавенд все еще оставался под оккупацией, и ходжавендцы тоже считали, что ситуация когда-нибудь изменится.

    Уверен, общество верило, что ни пяди земли не останется под вражеской пятой, и мы этого добились. Уже более двух лет мы контролируем всю территорию – суверенную территорию Азербайджанского государства. Мы уничтожили последнее логово врага, изгнали сепаратистов, заставили их ответить перед судом и полностью восстановили справедливость. Поэтому этот трудный период уже остался позади, он никогда не вернется. Сегодня сильны и наше государство, и наша армия, и наш народ за эти годы уже продемонстрировал всему миру свое величие. За последние 80 лет не было ни одной другой страны, которая бы одержала такую полную и абсолютную победу, как Азербайджан", - подчеркнул глава государства.

    Ильхам Алиев Ходжавенд
    Prezident: Son 80 il ərzində Azərbaycan qədər tam və mütləq qələbə qazanan ikinci ölkə olmamışdır

    Последние новости

    21:46

    США позволят перепродавать венесуэльскую нефть на Кубу по спецлицензиям

    Другие страны
    21:33

    СМИ: МВФ рассмотрит соглашение о выделении Украине кредита в $8,1 млрд

    Другие страны
    21:30

    Президент: За последние 80 лет не было ни одной страны, одержавшей победу как Азербайджан

    Внутренняя политика
    21:22
    Фото

    Ильхам Алиев: Десятки тысяч граждан Азербайджана уже проживают на освобожденных землях

    Внутренняя политика
    21:11

    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского возможна только для финализации договоренностей

    В регионе
    21:03

    SOCAR заинтересован в сотрудничестве с "Узбекнефтегаз" для повышения эффективности Бухарского НПЗ

    Энергетика
    20:49

    Президент Ильхам Алиев побывал в доме переселившегося в село Ходжавенд жителя

    Внутренняя политика
    20:45

    АЖД начнет пассажироперевозки в Кюрдамир – ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    20:39

    СМИ: Параллели Бучи и Ходжалы, как не допустить повторения трагедий

    Внешняя политика
    Лента новостей