Президент: За последние 80 лет не было ни одной страны, одержавшей победу как Азербайджан

За последние 80 лет не было ни одной другой страны, которая бы одержала такую полную и абсолютную победу, как Азербайджан.

Как передает Report, об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев во время встречи с жителями города Ходжавенд и села Ходжавенд.

"Вы много лет прожили в страданиях. Жизнь вынужденного переселенца тяжелая. Это и моральные страдания, и физические трудности. Покинуть родную землю и уехать в другое место, даже если оно находится в Азербайджане, жить в лишениях – это большое испытание. Вы с честью вышли из этого испытания. Уверен, что весь азербайджанский народ, в том числе и вы, всегда верил, что этот день настанет и мы освободим эти земли, восстановим справедливость, изгоним врага с наших земель. Как вы знаете, хотя большая часть ранее оккупированных земель была освобождена во время Отечественной войны пять лет назад, Ходжавенд все еще оставался под оккупацией, и ходжавендцы тоже считали, что ситуация когда-нибудь изменится.

Уверен, общество верило, что ни пяди земли не останется под вражеской пятой, и мы этого добились. Уже более двух лет мы контролируем всю территорию – суверенную территорию Азербайджанского государства. Мы уничтожили последнее логово врага, изгнали сепаратистов, заставили их ответить перед судом и полностью восстановили справедливость. Поэтому этот трудный период уже остался позади, он никогда не вернется. Сегодня сильны и наше государство, и наша армия, и наш народ за эти годы уже продемонстрировал всему миру свое величие. За последние 80 лет не было ни одной другой страны, которая бы одержала такую полную и абсолютную победу, как Азербайджан", - подчеркнул глава государства.