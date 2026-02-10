İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Kuş Çoksi: "ABŞ şirkətləri Azərbaycanda keçirilən tenderlərə maraq göstərir"

    Biznes
    • 10 fevral, 2026
    • 09:50
    Kuş Çoksi: ABŞ şirkətləri Azərbaycanda keçirilən tenderlərə maraq göstərir

    ABŞ şirkətləri Azərbaycanda keçirilən tenderlərdə iştirak etməkdə maraqlıdırlar.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərlə görüşdə ABŞ Ticarət Palatasının beynəlxalq üzvlərlə əlaqələr, Yaxın Şərq və Türkiyə üzrə baş vitse-prezidenti Kuş Çoksi bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Palata iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarında əməkdaşlıq imkanlarını fəal şəkildə axtarır ki, bunlar gələcəkdə ABŞ şirkətlərinə təklif oluna bilər.

    "Biz ABŞ biznesi üçün maraqlı olan müxtəlif sahələrdə imkanları müəyyən edirik. Məsələn, ABŞ səfirliyindəki tərəfdaşlarımız və vasitəçilər vasitəsilə biz tender keçirən dövlət qurumlarına müraciət edərək onlar haqqında məlumat vermələrini xahiş etdik. Bundan sonra biz bu məlumatı ABŞ şirkətlərinə ötürürük", - K.Çoksi qeyd edib.

    O vurğulayıb ki, Palatanın fəaliyyətinin daha bir istiqaməti biznes üçün mümkün maneələrin təhlili və onların aradan qaldırılması, həmçinin gələcək investisiyaların stimullaşdırılması üçün təkliflərin hazırlanmasıdır.

    K.Çoksi əlavə edib ki, Palata həmçinin Azərbaycan biznesinə mal və xidmətlərə görə ödənişlərin inkişafı məsələsində köməklik göstərə bilər.

    ABŞ Ticarət Palatası ABŞ Azərbaycan biznes Kuş Çoksi
    Хуш Чокси: Компании из США заинтересованы в участии в тендерах в Азербайджане
    Khush Choksy: US companies interested in participating in tenders in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    10:30

    Ötən il 35 yanacaqdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

    Hadisə
    10:28

    "Mançester Yunayted" "Real"ın müdafiəçisi üçün 40 milyon avro ödəməyə hazırdır

    Futbol
    10:25

    Nazir müavini: Fərdi hesabında 50 min manat olan şəxsin pensiya kapitalı 2800 manat artacaq

    Sosial müdafiə
    10:17

    Azərbaycanda pensiyaların nə qədər artacağı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    10:12

    FHN rəsmisi: Ötən il müəssisələrdə 14 min 992 qayda pozuntusu qeydə alınıb

    Hadisə
    10:12
    Foto

    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni başçısı kollektivə təqdim olunub

    Daxili siyasət
    10:10

    DSMF-nin xərcləri 9 % artıb

    Maliyyə
    10:07

    ABB təcrübəsi qlobal jurnalın 100 illik yubiley buraxılışında!

    Maliyyə
    10:01

    İnvestisiyanın dövlət tərəfindən alınmasının yeni əsasları müəyyən edilir

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti