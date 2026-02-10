Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Хуш Чокси: Компании из США заинтересованы в участии в тендерах в Азербайджане

    Бизнес
    • 10 февраля, 2026
    • 09:38
    Хуш Чокси: Компании из США заинтересованы в участии в тендерах в Азербайджане

    Американские компании заинтересованы в участии в тендерах, проводимых в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил старший вице-президент Торговой палаты США по международным отношениям, Ближнему Востоку и Турции Хуш Чокси на встрече с журналистами.

    По его словам, Торговая палата США активно ищет возможности сотрудничества в различных секторах экономики, которые в дальнейшем могут быть предложены американским компаниям.

    "Мы выявляем возможности в разных отраслях, которые интересны для американского бизнеса. Приведу пример: через наших партнеров в посольстве США и посредников, мы обратились к государственным структурам, проводящим тендеры, с просьбой предоставить нам о них информацию. После этого мы передаем эту информацию американским компаниям", - отметил Чокси.

    Он подчеркнул, что еще одно направление работы палаты - анализ возможных барьеров для бизнеса и подготовка предложений для их устранения, а также стимулирования дальнейших инвестиций.

    Чокси добавил, что палата также может оказать содействие бизнесу Азербайджана в вопросе развития платежей за товары и услуги.

    Торговая палата США Хуш Чокси тендеры предложения по бизнесу
    Kuş Çoksi: "ABŞ şirkətləri Azərbaycanda keçirilən tenderlərə maraq göstərir"
    Khush Choksy: US companies interested in participating in tenders in Azerbaijan
