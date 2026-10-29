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    Три азербайджанских борца потерпели поражения на ЧМ в Астане

    Индивидуальные
    • 29 октября, 2026
    • 13:18
    Три азербайджанских борца потерпели поражения на ЧМ в Астане

    Три представителя Азербайджана потерпели поражения на чемпионате мира по борьбе, проходящем в Астане.

    Как сообщает Report, неудачно выступили Рузанна Мамедова (59 кг), Рашид Бабазаде (65 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг).

    Мамедова в 1/8 финала уступила Мэнъюй Се из Китая. Бабазаде в 1/16 финала потерпел поражение от Тайырбека Жумашбек уулу из Кыргызстана. Магомедов в четвертьфинале проиграл представляющему Бахрейн Ахмеду Магомеду Тажудинову.

    Если соперники азербайджанских борцов выйдут в финал, представители национальной команды 30 октября примут участие в утешительных схватках.

    Ранее азербайджанские борцы греко-римского стиля Эльданиз Азизли (55 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) завоевали золотые медали, а Нихат Мамедли (63 кг) стал серебряным призером.

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