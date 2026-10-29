İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın üç güləşçisi məğlub olub

    Fərdi
    • 29 oktyabr, 2026
    • 13:03
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın üç güləşçisi məğlub olub

    Azərbaycanın üç güləşçisi Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən dünya çempionatında məğlub olub.

    "Report"un məlumatına görə, Ruzanna Məmmədova (59 kq), Rəşid Babazadə (65 kq) və Maqomedxan Maqomedov (97 kq) uğursuz çıxış edib.

    R.Məmmədova 1/8 finalda Menqyu Xie (Çin) ilə dueldən məğlub ayrılıb. Rəqib növbəti raundda uduzduğu üçün Azərbaycan təmsilçisi medal qazanmaq şansını itirib.

    R.Babazadə 1/16 finalda Taiyrbek Zumaşbek Uuluya (Qırğızıstan) məğlub olub. M.Moqamedov isə 1/4 finalda Bəhreyn idmançısı Axmed Maqomed Tajudinova uduzub.

    Milli üzvləri rəqibləri finala çıxacağı təqdirdə sabah təsəlliverici görüşə qatılacaqlar.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl yunan-Roma güləşçilərindən Eldəniz Əzizli (55 kq) və Sənan Süleymanov (77 kq) qızıl, Nihat Məmmədli (63 kq) gümüş medal qazanıb.

    Maqomedxan Maqomedov Rəşid Babazadə Ruzanna Məmmədova Güləş üzrə dünya çempionatı
    Три азербайджанских борца потерпели поражения на ЧМ в Астане
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    13:56
    Azərbaycan İndoneziyaya neft satışından qazancını 3 dəfədən çox artırıb
    Energetika
    13:56
    "Azəralüminium" ixrac gəlirlərini 60 %-ə yaxın artırıb
    Sənaye
    13:47
    Rusiya Dneprdə vağzala zərbə endirib: 13 nəfər ölüb
    Digər ölkələr
    13:38
    Azərbaycan "Korkut Ata" Film Festivalında iki bədii, bir sənədli filmlə təmsil olunacaq
    Mədəniyyət siyasəti
    13:34
    Foto
    Azərbaycanda məşqçilər üçün adaptiv cüdo üzrə kurs keçirilir
    Fərdi
    13:29
    Video
    Ermənistanın Baş naziri: Kimsə müxalifətçidirsə, həyasızlıq etməli deyil - Yenilənib
    Region
    13:28
    Paşinyan: Müstəqillik Bəyannaməsinin mətni antidövlət xarakterlidir
    Region
    13:26
    İspaniyada qatarların toqquşması nəticəsində 64 nəfər itkin düşüb
    Digər ölkələr
    13:23
    Mətbuat Şurası: Jurnalistlərə fiziki təzyiq göstərilməsi qəbuledilməzdir
    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti