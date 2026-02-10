İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında 1/16 final mərhələsinin ikinci partiyaları keçirilib

    • 10 fevral, 2026
    • 10:00
    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında 1/16 final mərhələsinin ikinci partiyaları keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Şahmat Federasiyasından məlumat verilib.

    İki oyunun nəticəsinə əsasən Murad İbrahimli Vüqar Manafova (1,5:0,5), Əhməd Əhmədzadə Allahverdi Həmidova (1,5:0,5), Vüqar Rəsulov Fərid Orucova (2:0) qalib gələrək növbəti mərhələyə adlayıb.

    Rəqibini hər iki partiyada məğlub edən Aydın Süleymanlı, Eltac Səfərli, Şiroğlan Talıbov 1/8 finalda mübarizə aparmaq imkanı qazanıb. İlk görüşdə qələbə qazanan, cavab oyununda heç-heçəyə nail olan Məhəmməd Muradlı və Read Səmədov da adını növbəti mərhələyə yazdırıb.

    1/16 final mərhələsinin iki oyunundan sonra qalib müəyyənləşməyən tərəflər arasında bu gün tay-brek oynanılacaq. Nicat Abasov - Şəmsi Qaraxanov, Ümid Aslanov - Xaqan Əhməd, Rəhim Qasımov - Məhəmməd Zülfüqarlı, Kamal Ağasiyev - Fərhad Tahirov, Xəzər Babazadə - Rəvan Əliyev və Misrətdin İskəndərov - Paşam Əlizadə arasında qalib bu gün baş tutacaq tay-brek oyunlarında müəyyənləşəcək.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionatına fevralın 22-də yekun vurulacaq. Qadın şahmatçılar mübarizəyə 1/8 final mərhələsindən qoşulacaq.

