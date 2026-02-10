İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "İvanovka Aqropark"a qeydiyyat şəhadətnaməsi təqdim edilib

    • 10 fevral, 2026
    • 09:56
    İvanovka Aqroparka qeydiyyat şəhadətnaməsi təqdim edilib

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi yeni yaradılmış, İsmayıllı rayonunun İvanovka kəndində yerləşən "İvanovka Aqropark" ASC-yə qeydiyyat şəhadətnaməsi təqdim edib.

    "Report" bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.

    Təqdimetmə mərasimində çıxış edən Mərkəzin direktoru Rəşad Hüseynov qeyd edib ki, bu özəl aqropark innovativ texnologiyalar əsasında əkinçilik və bağçılıq üzrə ixtisaslaşacaq.

    Aqroparkın direktoru Ramin Əlifov isə deyib ki, təsərrüfat kompleksinin ümumi ərazisi 7600 hektar, layihə dəyəri 25,1 milyon manatdır. Aqroparkda 4 tarla sxemi ilə il ərzində 500 ha ərzaqlıq buğda, 250 ha dən üçün qarğıdalı, 250 ha günəbaxan, 250 ha isə təkrar əkin olaraq silosluq qarğıdalının becərilməsi planlaşdırılır. Eyni zamanda, 1750 ha dəmyə sahədə arpa, 1500 ha sahədə buğda və 100 ha sahədə yonca bitkisinin becərilməsi, 100 ha sahədə damlama suvarma sistemi altında süfrə və texniki üzüm sortlarının becərilməsi nəzərdə tutulur.

    Hazırda ölkədə aqropark statusu olan təsərrüfatlar fəaliyyət istiqamətlərinə görə bitkiçilik, heyvandarlıq, emal, çeşidləmə-qablaşdırma və logistika üzrə ixtisaslaşıb. Bu təsərrüfatlarda istehsal olunan əsas məhsullara isə taxıl məhsulları, ət və ət məhsulları, süd və süd məhsulları, bitki yağları və heyvan yemləri kimi geniş çeşiddə məhsullar daxildir. Aqroparklarda əldə olunan məhsullar həm yerli bazarlarda, həm də xarici bazarlarda realizə edilir.

    Bu günə qədər ölkə üzrə aqroparklarda 10 minə yaxın daimi və mövsümi iş yerləri yaradılıb.

    İvanovka Aqropark Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi
