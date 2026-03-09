İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İrandan fevralın 28-dən bu günədək Azərbaycana 1 918 nəfər təxliyə olunub

    Xarici siyasət
    • 09 mart, 2026
    • 10:29
    İrandan fevralın 28-dən bu günədək Azərbaycana 1 918 nəfər təxliyə olunub

    Fevralın 28-i saat 8:00-dan martın 9-u saat 07:00-dək İrandan Azərbaycana ümumilikdə 1 918 nəfər təxliyə olunub.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, təxliyə olunanların 314 nəfəri Azərbaycan vətəndaşıdır.

    Eyni zamanda 541 Çin, 290 Rusiya, 173 Tacikistan, 123 Pakistan, 57 Oman, 44 İtaliya, 32 İndoneziya, 26 İspaniya, 26 İran, 18 Səudiyyə Ərəbistanı, 17 Yaponiya, 16 Fransa, 14 Almaniya, 13 Gürcüstan, Macarıstan 13, 12 Özbəkistan, 10 Bolqarıstan, 10 Konqo Demokratik Respublikası, 10 Nigeriya, 8 Braziliya, 8 Böyük Britaniya, 8 Qazaxıstan, 7 Belarus, 6 BƏƏ, 6 Slovakiya, 6 Kanada, 6 Belçika, 5 Serbiya, 5 Əfqanıstan, 5 Çexiya, 5 İsveçrə, 5 Avstriya, 5 Rumıniya, 4 Bəhreyn, 4 İordaniya, 4 Şri-Lanka, 4 Ukrayna, 4 Türkiyə, 4 Küveyt, 4 Banqladeş, 3 Filippin, 3 Qətər, 3 Meksika, 3 Finlandiya, 3 Xorvatiya, 2 Nepal, 2 Livan, 2 Yəmən, 2 Qırğızıstan, 2 Sudan, 2 Hindistan, 2 Kipr vətəndaşı, 2 Sloveniya, 2 İsveç, həmçinin Polşa, Avstraliya, Tunis, Cənubi Afrika Respublikası, Maldiv adaları, Myanma, Kuba, Vatikan, Argentina, Bosniya və Herseqovina, Latviya, Misir və ABŞ-nin hər birinin 1 vətəndaşı Azərbaycana təxliyə olunub.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Azərbaycan təxliyə
    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 1,9 тыс. человек
    1,918 people evacuated from Iran to Azerbaijan since February 28

    Son xəbərlər

    10:50

    Azərbaycandan keçməklə Ermənistana göndərilən Rusiya taxılı Biləcəridən yola düşüb - YENİLƏNİB

    Biznes
    10:47

    Həftəsonu cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 97 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    10:43

    Türkiyənin Dənizli əyalətində 5,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    10:38

    İngiltərədə futbolçu oyun zamanı həyatını itirib

    Futbol
    10:37
    Foto

    Leyla Əliyeva "Mənzərəyə açılan ev" mövzusunda qrup sərgisində iştirak edib

    Mədəniyyət siyasəti
    10:29

    İrandan fevralın 28-dən bu günədək Azərbaycana 1 918 nəfər təxliyə olunub

    Xarici siyasət
    10:27

    Baş İdarə əməliyyat keçirib, 4 nəfərdən 43 kq narkotik vasitə götürülüb

    Hadisə
    10:27

    KİV: "Saudi Aramco" tenderlər vasitəsilə təcili neft tədarükünü həyata keçirməyi təklif edib

    Energetika
    10:17

    İsrail İrandakı strateji obyektlərə hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti