İrandan fevralın 28-dən bu günədək Azərbaycana 1 918 nəfər təxliyə olunub
- 09 mart, 2026
- 10:29
Fevralın 28-i saat 8:00-dan martın 9-u saat 07:00-dək İrandan Azərbaycana ümumilikdə 1 918 nəfər təxliyə olunub.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, təxliyə olunanların 314 nəfəri Azərbaycan vətəndaşıdır.
Eyni zamanda 541 Çin, 290 Rusiya, 173 Tacikistan, 123 Pakistan, 57 Oman, 44 İtaliya, 32 İndoneziya, 26 İspaniya, 26 İran, 18 Səudiyyə Ərəbistanı, 17 Yaponiya, 16 Fransa, 14 Almaniya, 13 Gürcüstan, Macarıstan 13, 12 Özbəkistan, 10 Bolqarıstan, 10 Konqo Demokratik Respublikası, 10 Nigeriya, 8 Braziliya, 8 Böyük Britaniya, 8 Qazaxıstan, 7 Belarus, 6 BƏƏ, 6 Slovakiya, 6 Kanada, 6 Belçika, 5 Serbiya, 5 Əfqanıstan, 5 Çexiya, 5 İsveçrə, 5 Avstriya, 5 Rumıniya, 4 Bəhreyn, 4 İordaniya, 4 Şri-Lanka, 4 Ukrayna, 4 Türkiyə, 4 Küveyt, 4 Banqladeş, 3 Filippin, 3 Qətər, 3 Meksika, 3 Finlandiya, 3 Xorvatiya, 2 Nepal, 2 Livan, 2 Yəmən, 2 Qırğızıstan, 2 Sudan, 2 Hindistan, 2 Kipr vətəndaşı, 2 Sloveniya, 2 İsveç, həmçinin Polşa, Avstraliya, Tunis, Cənubi Afrika Respublikası, Maldiv adaları, Myanma, Kuba, Vatikan, Argentina, Bosniya və Herseqovina, Latviya, Misir və ABŞ-nin hər birinin 1 vətəndaşı Azərbaycana təxliyə olunub.