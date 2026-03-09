Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 1,9 тыс. человек

    Внешняя политика
    • 09 марта, 2026
    • 10:45
    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 1,9 тыс. человек

    В период с 8:00 28 февраля до 07:00 9 марта из Ирана на территорию Азербайджана эвакуированы в общей сложности 1 918 человек.

    По полученным Report сведениям, среди эвакуированных - 314 граждан Азербайджана.

    Наряду с этим в Азербайджан были эвакуированы иностранные граждане: 541 из них - граждане Китая, 290 - России, 173 - Таджикистана, 123 - Пакистана, 57 - Омана, 44 - Италии, 32 - Индонезии, по 26 - Испании и Ирана, 18 - Саудовской Аравии, 17 - Японии, 16 - Франции, 14 - Германии, по 13 - Грузии и Венгрии, 12 - Узбекистана, по 10 - Болгарии, Демократической Республики Конго и Нигерии, по 8 - Бразилии, Великобритании и Казахстана, 7 - Беларуси, по 6 - ОАЭ, Словакии, Канады и Бельгии, по 5 - Сербии, Афганистана, Чехии, Швейцарии, Австрии и Румынии, по 4 - Бахрейна, Иордании, Шри-Ланки, Украины, Турции, Кувейта и Бангладеш, по 3 - Филиппин, Катара, Мексики, Финляндии и Хорватии, по 2 - Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Судана, Индии, Кипра, Словении и Швеции. Также эвакуировано по одному гражданину Польши, Австралии, Туниса, ЮАР, Мальдив, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта и США.

    эвакуация из Ирана граждане Азербайджана Операция США и Израиля против Ирана
    İrandan fevralın 28-dən bu günədək Azərbaycana 1 918 nəfər təxliyə olunub
    1,918 people evacuated from Iran to Azerbaijan since February 28
    Ты - Король

    Последние новости

    11:20

    ISW: Украина направляет специалистов на Ближний Восток для обучения противодействию иранским БПЛА

    Другие страны
    11:17

    В турецкой провинции Денизли произошло землетрясение магнитудой 5,1

    В регионе
    11:16

    Бахрейнская Bapco Energies объявила о "форс-мажоре"

    Другие страны
    11:04
    Фото
    Видео

    В Армению транзитом через Азербайджан до сих пор отправлено свыше 21 тыс. тонн зерна из РФ - ОБНОВЛЕНО

    Бизнес
    10:57
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему "Дом с видом на пейзаж"

    Kультурная политика
    10:45

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 1,9 тыс. человек

    Внешняя политика
    10:39
    Фото

    В "Шахдаге" завершился чемпионат Европы по ски-альпинизму

    Индивидуальные
    10:31

    Страны G7 обсудят совместное использование нефтяных резервов

    Другие страны
    10:19

    Азербайджан и Иран возобновили грузовые перевозки

    Внутренняя политика
    Лента новостей