İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Həftəsonu cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 97 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 09 mart, 2026
    • 10:47
    Həftəsonu cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 97 nəfər saxlanılıb

    Həftəsonu cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 97 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, martın 7-də və 8-də ölkə ərazisində qeydə alınan 99, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 14 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

    DİN cinayət törətmək həftəsonu

    Son xəbərlər

    10:50

    Azərbaycandan keçməklə Ermənistana göndərilən Rusiya taxılı Biləcəridən yola düşüb - YENİLƏNİB

    Biznes
    10:47

    Həftəsonu cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 97 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    10:43

    Türkiyənin Dənizli əyalətində 5,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    10:38

    İngiltərədə futbolçu oyun zamanı həyatını itirib

    Futbol
    10:37
    Foto

    Leyla Əliyeva "Mənzərəyə açılan ev" mövzusunda qrup sərgisində iştirak edib

    Mədəniyyət siyasəti
    10:29

    İrandan fevralın 28-dən bu günədək Azərbaycana 1 918 nəfər təxliyə olunub

    Xarici siyasət
    10:27

    Baş İdarə əməliyyat keçirib, 4 nəfərdən 43 kq narkotik vasitə götürülüb

    Hadisə
    10:27

    KİV: "Saudi Aramco" tenderlər vasitəsilə təcili neft tədarükünü həyata keçirməyi təklif edib

    Energetika
    10:17

    İsrail İrandakı strateji obyektlərə hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti