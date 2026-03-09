Həftəsonu cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 97 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 09 mart, 2026
- 10:47
Həftəsonu cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 97 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, martın 7-də və 8-də ölkə ərazisində qeydə alınan 99, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 14 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.
