Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə beynəlxalq daşımaların dəyəri artıb
İnfrastruktur
- 09 mart, 2026
- 17:41
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə 192 milyon 12,35 min ABŞ dolları dəyərində 12 min 642,95 ton yükün daşınması üzrə idxal-ixrac əməliyyatları həyata keçirilib.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 12,5 dəfə çox və 77,1 azdır.
2026-cı ilin ilk ayında hava nəqliyyatı ilə 138 milyon 920,03 min ABŞ dolları (82,8 % az) dəyərində 944,89 ton (1,3 % az) idxal və 53 milyon 92,32 min ABŞ dolları (76 % çox) dəyərində 11 min 698,06 ton (153 dəfə çox) ixrac əməliyyatları həyata keçirilib.
