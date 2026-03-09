İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Qətər MN: İranın 17 raketi və 6 PUA-su vurulub

    Digər ölkələr
    • 09 mart, 2026
    • 17:48
    Qətər Silahlı Qüvvələri İranın 17 ballistik raketi və 6 PUA-sını vurub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qətər Müdafiə Nazirliyinin (MN) mətbuat xidməti "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    Nazirliyin martın 9-na olan məlumatına görə, Qətər Silahlı Qüvvələri heç bir tələfat olmadan bütün raketləri və PUA-ları məhv edib.

    Qətər Müdafiə Nazirliyi
