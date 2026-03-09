Qətər MN: İranın 17 raketi və 6 PUA-su vurulub
Digər ölkələr
- 09 mart, 2026
- 17:48
Qətər Silahlı Qüvvələri İranın 17 ballistik raketi və 6 PUA-sını vurub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qətər Müdafiə Nazirliyinin (MN) mətbuat xidməti "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
Nazirliyin martın 9-na olan məlumatına görə, Qətər Silahlı Qüvvələri heç bir tələfat olmadan bütün raketləri və PUA-ları məhv edib.
