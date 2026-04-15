    Region
    • 15 aprel, 2026
    • 19:45
    Asim Muniri Tehran hava limanında Abbas Əraqçi qarşılayıb

    Pakistan Ordusunun baş komandanı Asim Munir İrana səfər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi məlumat yayıb.

    Tehran hava limanında A. Muniri A. Əraqçi qarşılayıb.

    Səfər çərçivəsində regional məsələlərin müzakirəsi və ABŞ ilə dialoq üçün İslamabad danışıqlarının ikinci mərhələsi barədə fikir mübadiləsinin aparılması gözlənilir.

    Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb və bir sıra şəhərlərə hava zərbələri endirib. Həmin gün zərbələr nəticəsində İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei öldürülüb. Cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib və Fars körfəzi ölkələrindəki ABŞ hərbi bazalarına hücum edib.

    İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər. Aprelin 11-12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar keçirilib. Saatlarla davam edən müzakirələr razılaşma əldə edilmədən başa çatıb.

