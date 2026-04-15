Арагчи: Иран и Пакистан поддерживают мир в регионе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел встречу с главнокомандующим Армии Пакистана Асимом Муниром, находящимся с визитом в Тегеране.

Как сообщает Report, об этом Арагчи написал на своей странице в соцсети X.

"Я выразил благодарность пакистанской стороне за гостеприимство (имеет ввиду переговоры Ирана и США в Исламабаде - ред.) и подчеркнул, что поддержка Пакистаном диалога (в рамках мирных усилий - ред.) отражает глубину и прочность наших двусторонних отношений", - отметил Арагчи.

По его словам, Иран и Пакистан сохраняют общую приверженность поддержке мира и стабильности в регионе.

Отметим, что детали встречи пока не раскрываются.