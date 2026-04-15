    15 апреля, 2026
    22:32
    Арагчи: Иран и Пакистан поддерживают мир в регионе

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел встречу с главнокомандующим Армии Пакистана Асимом Муниром, находящимся с визитом в Тегеране.

    Как сообщает Report, об этом Арагчи написал на своей странице в соцсети X.

    "Я выразил благодарность пакистанской стороне за гостеприимство (имеет ввиду переговоры Ирана и США в Исламабаде - ред.) и подчеркнул, что поддержка Пакистаном диалога (в рамках мирных усилий - ред.) отражает глубину и прочность наших двусторонних отношений", - отметил Арагчи.

    По его словам, Иран и Пакистан сохраняют общую приверженность поддержке мира и стабильности в регионе.

    Отметим, что детали встречи пока не раскрываются.

    Əraqçi: İran və Pakistan regionda sülhü dəstəkləyir – YENİLƏNİB

