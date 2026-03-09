Минобороны: Катар сбил 17 ракет и 6 беспилотников Ирана
Другие страны
- 09 марта, 2026
- 17:38
Вооруженные силы Катара по состоянию на 9 марта сбили 17 баллистических ракет и шесть беспилотников Ирана.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Катара в соцсети X.
По данным ведомства, ВС Катара перехватили все ракеты и беспилотники, без каких-либо жертв.
