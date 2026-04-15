    Norveç və Niderland Ukrayna ordusu üçün vəsait ayıracaq

    • 15 aprel, 2026
    Norveç və Niderland Ukrayna ordusu üçün vəsait ayıracaq

    Norveç Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə (UHQ) dronların verilməsi üçün 500 milyon dollardan çox, Ukrayna logistikasının dəstəklənməsi üçün isə 150 ​​milyon dollar ayıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, Niderland da Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə dronlar üçün 200 milyon avrodan çox vəsait ayırıb.

    Zelenski əlavə edib ki, Kiyevə silah tədarükü ilə bağlı Ramşteyn əlaqə qrupunun iclasından sonra daha beş ölkə PURL proqramına (Ukraynaya çatdırılmaq üçün NATO vəsaiti ilə Amerika silahlarının alınması) töhfə verməyə razılaşıb.

    Зеленский по итогам "Рамштайна": Норвегия выделит Украине $500 млн на дроны
    Norway and Netherlands ramp up drone funding for Ukraine

