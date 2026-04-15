Зеленский по итогам "Рамштайна": Норвегия выделит Украине $500 млн на дроны

Украина получит новые пакеты военной помощи, включая финансирование дронов, средств ПВО и логистики.

Как передает Report, об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем телеграм-канале на основадании доклада министра обороны Михаила Федорова по итогам встречи в формате "Рамштайн" в Берлине.

"Есть важные результаты новой встречи в формате "Рамштайн". Партнеры отметили сильные позиции Украины на поле боя. Подтверждено решение о новых взносах в программу PURL от пяти партнеров", - отметил он.

По итогам встречи Норвегия внесла более $500 млн на обеспечение ВСУ дронами, а также $150 млн на усиление логистики; Германия продолжит поддержку в сфере ПВО и развития возможностей дальнобойных ударов; Великобритания продолжит поставки необходимых дронов и развитие совместных оборонных возможностей; Нидерланды внесли более €200 млн на беспилотники; Испания заявила о готовности работать в рамках европейской программы SAFE, которая позволит масштабировать совместные оборонные способности; Канада подтвердила дальнейшее усиление определенных направлений поддержки; Бельгия направит дополнительные средства на поставку снарядов и усиление украинской ПВО; Литва и Эстония сделали взносы в программу PURL.

Отметим, что 15 апреля состоялась 34-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" на уровне министров обороны государств-членов НАТО.

Она проходила в гибридном формате. В Берлине присутствовали руководители оборонных ведомств Германии Борис Писториус, Великобритании Джон Хили, Украины Михаил Федоров, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Остальные участники присоединились ко встрече в онлайн-формате.