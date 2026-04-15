    DMM: Kahramanmaraş və Şanlıurfadakı insidentlərlə bağlı dezinformasiyalar yayılır

    Region
    • 15 aprel, 2026
    • 23:11
    DMM: Kahramanmaraş və Şanlıurfadakı insidentlərlə bağlı dezinformasiyalar yayılır

    Kahramanmaraşda silahlı hücum edən şəxsin polis tərəfindən məktəbdən sağ çıxarılması, Şanlıurfada isə təhsil müəssisəsinə hücum edənin hadisədən bir gün əvvəl həbs edilib azadlığa buraxılması barədə iddialar əsassızdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Türkiyənin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzinin (DMM) paylaşdığı məlumatda qeyd olunub.

    "Sözügedən paylaşımlar ictimaiyyət arasında xaos yaratmağı, qurumları hədəf almağı və dövlətə olan etimadı zəiflətməyə hesablanan təxribatdır", - DMM-dən əlavə olunub.

    Bildirilib ki, ictimai asayişi hədəf alaraq yalan məlumatlar yayan, dezinformasiya vasitəsilə xalqı kin və düşmənçiliyə sövq edən bu dairələrə qarşı hüquqi proseslər başladılıb:

    "İctimaiyyətdən təxribatçı cəhdlərə qarşı yalnız rəsmi orqanlar tərəfindən verilən açıqlamaları nəzərə alması təkidlə xahiş olunur".

    Qeyd edək ki, aprelin 14-də Şanlıurfada məktəbə silahlı hücum olub. Aprelin 15-də Kahramanmaraşdakı məktəbə hücum nəticəsində isə bir müəllim və səkkiz şagird ölüb.

    Silahlı hücum Şanlıurfa Kahramanmaraş Türkiyənin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzi (DMM)
    ЦБД: По инцидентам в Кахраманмараше и Шанлыурфе распространяется дезинформация

    Son xəbərlər

    00:57

    Çempionlar Liqası: "Arsenal" və "Bavariya" yarımfinalda

    Futbol
    00:22

    Bessent: Hörmüz boğazı açıldıqdan sonra ərəb ölkələri neft tədarükünü bərpa etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    00:00
    Foto

    Lənkəranda eyni ərazidə iki qəza baş verib, ölən və yaralılar var

    Hadisə
    23:55

    İsrail ordusu İran və Livanla bağlı gələcək planlarını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    23:45
    Foto

    Rabat şəhərində "Azərbaycandan ilhamlanaraq: Mərakeş baxışı" adlı sərginin açılışı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    23:32

    "USA Today": Pentaqon gizli şəkildə Kubada mümkün əməliyyata hazırlaşır

    Digər ölkələr
    23:29
    Foto

    "Akinak" tarixi bədii filminin premyerası böyük maraqla qarşılanıb

    Mədəniyyət
    23:20

    Numan Kurtulmuş: BMT müharibələri dayandırmaq qabiliyyətini itirib

    Region
    23:11

    DMM: Kahramanmaraş və Şanlıurfadakı insidentlərlə bağlı dezinformasiyalar yayılır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti