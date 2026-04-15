DMM: Kahramanmaraş və Şanlıurfadakı insidentlərlə bağlı dezinformasiyalar yayılır
- 15 aprel, 2026
- 23:11
Kahramanmaraşda silahlı hücum edən şəxsin polis tərəfindən məktəbdən sağ çıxarılması, Şanlıurfada isə təhsil müəssisəsinə hücum edənin hadisədən bir gün əvvəl həbs edilib azadlığa buraxılması barədə iddialar əsassızdır.
"Report" xəbər verir ki, bu, Türkiyənin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzinin (DMM) paylaşdığı məlumatda qeyd olunub.
"Sözügedən paylaşımlar ictimaiyyət arasında xaos yaratmağı, qurumları hədəf almağı və dövlətə olan etimadı zəiflətməyə hesablanan təxribatdır", - DMM-dən əlavə olunub.
Bildirilib ki, ictimai asayişi hədəf alaraq yalan məlumatlar yayan, dezinformasiya vasitəsilə xalqı kin və düşmənçiliyə sövq edən bu dairələrə qarşı hüquqi proseslər başladılıb:
"İctimaiyyətdən təxribatçı cəhdlərə qarşı yalnız rəsmi orqanlar tərəfindən verilən açıqlamaları nəzərə alması təkidlə xahiş olunur".
Qeyd edək ki, aprelin 14-də Şanlıurfada məktəbə silahlı hücum olub. Aprelin 15-də Kahramanmaraşdakı məktəbə hücum nəticəsində isə bir müəllim və səkkiz şagird ölüb.
Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformları üzerinden Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan elim hadiselere ilişkin paylaşılan; "Kahramanmaraş’taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı" ve "Şanlıurfa’daki saldırganın olaydan bir gün önce… pic.twitter.com/b6bCCNf3d3— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 15, 2026