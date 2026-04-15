    ЦБД: По инцидентам в Кахраманмараше и Шанлыурфе распространяется дезинформация

    В регионе
    15 апреля, 2026
    23:06
    ЦБД: По инцидентам в Кахраманмараше и Шанлыурфе распространяется дезинформация

    Утверждения о том, что в Кахраманмараше человек, совершивший вооруженное нападение, был выведен полицией из школы живым, а в Шанлыурфе нападавший на учебное заведение якобы был задержан за день до происшествия, а затем освобождён, не соответствуют действительности.

    Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространённой Центром по борьбе с дезинформацией Турции (ЦБД).

    "Подобные публикации направлены на создание хаоса в обществе, дискредитацию государственных структур и подрыв доверия к государству", - отметили в DMM.

    Также сообщается, что в отношении кругов, распространяющих ложную информацию, посягая на общественный порядок и разжигая ненависть и вражду в обществе посредством дезинформации, начаты юридические процедуры.

    "Настоятельно просим общественность не поддаваться на провокационные попытки и учитывать исключительно заявления, сделанные официальными органами", - подчеркнули в центре.

    Отметим, что 14 апреля в Шанлыурфе произошло вооруженное нападение на школу. А 15 апреля в результате нападения на школу в Кахраманмараше погибли один учитель и восемь учеников.

    DMM: Kahramanmaraş və Şanlıurfadakı insidentlərlə bağlı dezinformasiyalar yayılır

