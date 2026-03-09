Bürhanəddin Duran: Türkiyənin hava məkanı və sərhəd təhlükəsizliyi yüksək səviyyədə qorunur
- 09 mart, 2026
- 17:45
Türkiyənin hava məkanının və sərhəd təhlükəsizliyinin qorunması məsələsində iradəsi və potensialı ən yüksək səviyyədədir.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezident Aparatı Kommunikasiya rəhbəri Burhanəddin Duran martın 9-da İrandan atılan və ölkəsi ərazisində vurulan ballsitik raketlə bağlı hadisəni sosial şəbəkdəki səhifəsində şərh edərkən bildirib.
O qeyd edib ki, Türkiyə gərginliyin daha da artmaması və münaqişələrin geniş əraziyə yayılmamasına böyük əhəmiyyət verir:
"İran başda olmaqla bütün tərəflərə regional təhlükəsizliyi riskə atan və mülki əhalini təhlükəyə sala biləcək hərəkətlərdən uzaq durmalarına dair xəbərdarlığımızı bir daha güclü şəkildə təkrarlayırıq".
O, bu prosesdə ölkə vətəndaşlarından və media subyektlərindən təsdiqə ehtiyacı olan, ictimai təşviş yarada biləcək və dezinformasiya ehtiva edən məzmunlara qarşı həssaslıq göstərmələrini, yalnız rəsmi orqanların verdiyi açıqlamaları əsas götürmələrini xahiş edib.
Xatırladaq ki, martın 9-dan İrandan atılan ballistik raket Türkiyənin Qaziantep əyalətində NATO tərəfindən vurulub.