Дуран: Воздушное пространство и границы Турции надежно защищены
- 09 марта, 2026
- 18:03
Госграницы и воздушное пространство Турции охраняются на максимально высшем уровне.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом на своей странице в соцсети написал представитель Администрации президента Турции Бурханеддин Дуран, комментируя сегодняшний инцидент.
Он подчеркнул, что Анкара придает огромное значение недопущению дальнейшей эскалации напряженности и предотвращению расширения географии конфликтов.
"Мы вновь решительно призываем все стороны, и в первую очередь Иран, воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу региональную стабильность и безопасность мирного населения", - сказал Дуран.
Напомним, что 9 марта баллистическая ракета, запущенная с территории Ирана, была перехвачена и уничтожена силами НАТО в турецкой провинции Газиантеп.