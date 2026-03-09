Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Дуран: Воздушное пространство и границы Турции надежно защищены

    В регионе
    • 09 марта, 2026
    • 18:03
    Дуран: Воздушное пространство и границы Турции надежно защищены

    Госграницы и воздушное пространство Турции охраняются на максимально высшем уровне.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом на своей странице в соцсети написал представитель Администрации президента Турции Бурханеддин Дуран, комментируя сегодняшний инцидент.

    Он подчеркнул, что Анкара придает огромное значение недопущению дальнейшей эскалации напряженности и предотвращению расширения географии конфликтов.

    "Мы вновь решительно призываем все стороны, и в первую очередь Иран, воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу региональную стабильность и безопасность мирного населения", - сказал Дуран.

    Напомним, что 9 марта баллистическая ракета, запущенная с территории Ирана, была перехвачена и уничтожена силами НАТО в турецкой провинции Газиантеп.

    Бурханеттин Дуран Турция баллистическая ракета
    Bürhanəddin Duran: Türkiyənin hava məkanı və sərhəd təhlükəsizliyi yüksək səviyyədə qorunur
    Ты - Король

    Последние новости

    18:23

    В ОАЭ сообщили о гибели двух военных при крушении вертолета

    Другие страны
    18:19

    Пезешкиан опубликовал пост о новом верховном лидере Ирана

    В регионе
    18:10

    Мерц: Мы обеспокоены ростом цен на энергоносители из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Энергетика
    18:03

    Дуран: Воздушное пространство и границы Турции надежно защищены

    В регионе
    17:54

    ВВС США и Израиля вывели из строя 10 из 18 основных авиабаз Ирана

    В регионе
    17:52

    Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили пути деэскалации в регионе

    В регионе
    17:44

    Ильхам Алиев поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием Верховным лидером Ирана

    Внешняя политика
    17:38

    Минобороны: Катар сбил 17 ракет и 6 беспилотников Ирана

    Другие страны
    17:35

    Обнародованы объем и стоимость грузоперевозок ж/д транспортом в Азербайджане

    Инфраструктура
    Лента новостей