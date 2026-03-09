Дуран: Воздушное пространство и границы Турции надежно защищены

Госграницы и воздушное пространство Турции охраняются на максимально высшем уровне.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом на своей странице в соцсети написал представитель Администрации президента Турции Бурханеддин Дуран, комментируя сегодняшний инцидент.

Он подчеркнул, что Анкара придает огромное значение недопущению дальнейшей эскалации напряженности и предотвращению расширения географии конфликтов.

"Мы вновь решительно призываем все стороны, и в первую очередь Иран, воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу региональную стабильность и безопасность мирного населения", - сказал Дуран.

Напомним, что 9 марта баллистическая ракета, запущенная с территории Ирана, была перехвачена и уничтожена силами НАТО в турецкой провинции Газиантеп.