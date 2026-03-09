Выпущенная из Ирана ракета обезврежена НАТО в воздушном пространстве Турции

Запущенная с территории Ирана баллистическая ракета обезврежена в воздушном пространстве Турции силами ПВО и противоракетной обороны НАТО, базирующимися в Восточном Средиземноморье.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, информацию распространило Министерство национальной обороны Турции.

Осколки сбитой ракеты упали на пустынной местности в Газиантепе. В результате инцидента никто не пострадал.