    Выпущенная из Ирана ракета обезврежена НАТО в воздушном пространстве Турции

    • 09 марта, 2026
    • 16:30
    Выпущенная из Ирана ракета обезврежена НАТО в воздушном пространстве Турции

    Запущенная с территории Ирана баллистическая ракета обезврежена в воздушном пространстве Турции силами ПВО и противоракетной обороны НАТО, базирующимися в Восточном Средиземноморье.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, информацию распространило Министерство национальной обороны Турции.

    Осколки сбитой ракеты упали на пустынной местности в Газиантепе. В результате инцидента никто не пострадал.

    NATO Türkiyə hava məkanında İrandan atılan ballistik raketi vurub
    NATO intercepts Iranian ballistic munition entering Turkish airspace
