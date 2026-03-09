В выходные в Азербайджане задержаны около 100 подозреваемых в совершении преступлений

В Азербайджане в минувшие выходные правоохранительными органами задержаны 97 подозреваемых в совершении преступлений.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

По информации ведомства, сотрудниками полиции раскрыто 99 преступлений, зарегистрированных в стране 7 и 8 марта, и 14 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.