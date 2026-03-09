İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Pezeşkian İranın yeni ali rəhbəri barədə paylaşım edib

    Region
    • 09 mart, 2026
    • 18:10
    Pezeşkian İranın yeni ali rəhbəri barədə paylaşım edib

    Müctəba Hüseyni Xameneinin ali rəhbər seçilməsi İran xalqının ölkəni idarə etmək iradəsinin təzahürüdür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian "X"dəki hesabında yazıb.

    "Ölkənin problemlərinin həlli onun müdrik rəhbərliyi, xalqın etimadına və iştirakına əsaslanan mühitin yaradılması ilə mümkündür" , - o bildirib.

    Paylaşımın sonunda Pezeşkian İranın yeni ali rəhbərinə uğurlar arzulayıb.

    Müctəba Xamenei İran Məsud Pezeşkian
    Пезешкиан опубликовал пост о новом верховном лидере Ирана

