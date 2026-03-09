Pezeşkian İranın yeni ali rəhbəri barədə paylaşım edib
Region
- 09 mart, 2026
- 18:10
Müctəba Hüseyni Xameneinin ali rəhbər seçilməsi İran xalqının ölkəni idarə etmək iradəsinin təzahürüdür.
"Report" xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian "X"dəki hesabında yazıb.
"Ölkənin problemlərinin həlli onun müdrik rəhbərliyi, xalqın etimadına və iştirakına əsaslanan mühitin yaradılması ilə mümkündür" , - o bildirib.
Paylaşımın sonunda Pezeşkian İranın yeni ali rəhbərinə uğurlar arzulayıb.
انتخاب ارزشمند آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، تجلی اراده مردم در حکمرانی است.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 9, 2026
حل مشکلات کشور با رهبری خردمندانه ایشان و با ایجاد فضایی مبتنی بر اعتماد و مشارکت مردم میتواند میسر شود. از خداوند، توفیق ایشان را در پاسداشت اتحاد مقدس و ساختن ایرانی پیشرفته و مستقل، مسئلت دارم.
