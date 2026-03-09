Пезешкиан опубликовал пост о новом верховном лидере Ирана

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Избрание Моджтабы Хоссейни Хаменеи верховным лидером является проявлением воли народа Ирана в вопросе управления страной.

    Как сообщает Report, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан написал на своей странице в соцсети X.

    "Решение проблем страны возможно благодаря его мудрому руководству, а также созданию атмосферы, основанной на доверии и участии народа", - отметил он.

    В конце публикации Пезешкиан пожелал новому верховному лидеру Ирана успехов.

    Pezeşkian İranın yeni ali rəhbəri barədə paylaşım edib
    Pezeshkian comments on Iran's new supreme leader
