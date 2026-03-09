Пезешкиан опубликовал пост о новом верховном лидере Ирана

Избрание Моджтабы Хоссейни Хаменеи верховным лидером является проявлением воли народа Ирана в вопросе управления страной.

Как сообщает Report, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан написал на своей странице в соцсети X.

"Решение проблем страны возможно благодаря его мудрому руководству, а также созданию атмосферы, основанной на доверии и участии народа", - отметил он.

В конце публикации Пезешкиан пожелал новому верховному лидеру Ирана успехов.