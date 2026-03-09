Bakıda kişi dərman zəhərlənməsindən ölüb
Hadisə
- 09 mart, 2026
- 11:10
Bakıda kişi dərman zəhərlənməsindən ölüb.
"Report" xəbər verir ki, 1960-cı il təvəllüdlü Tofiq Allahverdi oğlu Məmmədov yaşadığı Nəsimi rayonu, 20 Yanvar küçəsi ev 33 mənzil 25-də dərmandan zəhərlənmə ilə xəstəxanaya gətirilib. Həkimlərin səyinə baxmaraq xəstəxana ölüb.
Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
Son xəbərlər
11:16
Türkiyə Şimali Kiprə 6 ədəd F-16 təyyarəsi yerləşdirib - YENİLƏNİBRegion
11:15
Həftəsonu polislər tərəfindən qanunsuz saxlanılan 4 avtomat, 14 tüfəng aşkarlanıbHadisə
11:13
Sumqayıtda sexdə partlayış zamanı xəsarət alan şəxs xəstəxanada ölübHadisə
11:12
Video
Xızıda dağlıq ərazidə köməksiz qalan xarici vətəndaşlar xilas edilibHadisə
11:10
Bakıda kişi dərman zəhərlənməsindən ölübHadisə
11:03
Vüqar Bayramov: "Azərbaycan enerji satışından bu il daha çox gəlir əldə edə bilər"Energetika
10:59
G7 ölkələri neft ehtiyatlarının birgə istifadəsini müzakirə edəcəklərEnergetika
10:50
Foto
Video
Azərbaycandan keçməklə Ermənistana göndərilən Rusiya taxılı Biləcəridən yola düşüb - YENİLƏNİBBiznes
10:47