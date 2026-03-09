İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Bakıda kişi dərman zəhərlənməsindən ölüb

    Hadisə
    • 09 mart, 2026
    • 11:10
    Bakıda kişi dərman zəhərlənməsindən ölüb

    Bakıda kişi dərman zəhərlənməsindən ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, 1960-cı il təvəllüdlü Tofiq Allahverdi oğlu Məmmədov yaşadığı Nəsimi rayonu, 20 Yanvar küçəsi ev 33 mənzil 25-də dərmandan zəhərlənmə ilə xəstəxanaya gətirilib. Həkimlərin səyinə baxmaraq xəstəxana ölüb.

    Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.

    dərman zəhərlənməsi Nəsimi rayonu Prokuroluq

    Son xəbərlər

    11:16

    Türkiyə Şimali Kiprə 6 ədəd F-16 təyyarəsi yerləşdirib - YENİLƏNİB

    Region
    11:15

    Həftəsonu polislər tərəfindən qanunsuz saxlanılan 4 avtomat, 14 tüfəng aşkarlanıb

    Hadisə
    11:13

    Sumqayıtda sexdə partlayış zamanı xəsarət alan şəxs xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    11:12
    Video

    Xızıda dağlıq ərazidə köməksiz qalan xarici vətəndaşlar xilas edilib

    Hadisə
    11:10

    Bakıda kişi dərman zəhərlənməsindən ölüb

    Hadisə
    11:03

    Vüqar Bayramov: "Azərbaycan enerji satışından bu il daha çox gəlir əldə edə bilər"

    Energetika
    10:59

    G7 ölkələri neft ehtiyatlarının birgə istifadəsini müzakirə edəcəklər

    Energetika
    10:50
    Foto
    Video

    Azərbaycandan keçməklə Ermənistana göndərilən Rusiya taxılı Biləcəridən yola düşüb - YENİLƏNİB

    Biznes
    10:47

    Həftəsonu cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 97 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti