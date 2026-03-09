İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan BMT-nin Qadınların Statusu üzrə Komissiyasının iclasında təmsil olunur

    Xarici siyasət
    • 09 mart, 2026
    • 18:33
    Azərbaycan BMT-nin Qadınların Statusu üzrə Komissiyasının iclasında təmsil olunur

    BMT-nin Nyu-Yorkdakı Baş Qərargah binasında "Bütün qadın və qızların ədalətə çıxışının təmin edilməsi və gücləndirilməsi" mövzusuna həsr olunmuş BMT-nin Qadınların Statusu üzrə Komissiyasının 70-ci sessiyasının (CSW70) açılışı olub.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, sessiyada Azərbaycanı Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradovanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edir.

    Sessiyada BMT üzv dövlətlərinin qadın məsələləri üzrə qurumları, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və QHT nümayəndələri iştirak edirlər.

    Sessiya çərçivəsində ümumi müzakirələr, nazirlərin dəyirmi masası və bir sıra beynəlxalq yan tədbirlər keçiriləcək. Proqram çərçivəsində Türk Dövlətləri Təşkilatı adından birgə bəyanat səsləndiriləcək, Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Bahar Muradova çıxış edəcək.

    Bundan əlavə, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin təşkil etdiyi "Könül birliyindən güc birliyinə: Türk dünyasında sahibkarlıq ekosistemi", Türkiyənin Ailə və Sosial Xidmətlər Nazirliyinin "Ədalətin gələcəyi: qadınların ədalətə çıxışı üçün texnoloji yollar", Serbiyanın "Qadınların əhəmiyyətli rolu: gücləndirilmə üçün ittifaqlar", həmçinin İƏT üzv dövlətlərində qadın liderliyi və bərabərliyin təşviqinə həsr olunmuş tədbirlər keçiriləcək.

    Sessiya çərçivəsində Azərbaycan tərəfindən də "AQEM dövlətlərində (Asiya–Avropa) qadınların səlahiyyətlərinin artırılması" mövzusunda xüsusi yan tədbirin təşkili planlaşdırılır.

    Azərbaycan BMT-nin Qadınların Statusu üzrə Komissiyasının iclasında təmsil olunur
    Azərbaycan BMT-nin Qadınların Statusu üzrə Komissiyasının iclasında təmsil olunur
    Azərbaycan BMT-nin Qadınların Statusu üzrə Komissiyasının iclasında təmsil olunur
    Azərbaycan BMT-nin Qadınların Statusu üzrə Komissiyasının iclasında təmsil olunur
    Azərbaycan BMT-nin Qadınların Statusu üzrə Komissiyasının iclasında təmsil olunur
    Azərbaycan BMT-nin Qadınların Statusu üzrə Komissiyasının iclasında təmsil olunur

    Azərbaycan Qadın BMT
    Foto
    Азербайджан представлен на сессии Комиссии ООН по положению женщин

    Son xəbərlər

    18:59

    Bakı-Naxçıvan-Bakı təyyarə reysləri bərpa edilib - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    18:56

    ABŞ və İsrail İranın 18 əsas aviabazasından 10-nu sıradan çıxarıb

    Region
    18:33
    Foto

    Azərbaycan BMT-nin Qadınların Statusu üzrə Komissiyasının iclasında təmsil olunur

    Xarici siyasət
    18:22
    Foto

    İrandan Azərbaycana daha 84 nəfərin təxliyəsi baş tutub - YENİLƏNİB - 3

    Xarici siyasət
    18:15
    Foto

    İtkin düşən 88 yaşlı kişi axtarılır

    Hadisə
    18:10

    Pezeşkian İranın yeni ali rəhbəri barədə paylaşım edib

    Region
    17:53

    Qətərdə sosial şəbəkələrdəki dezinformasiyaya görə 300-dən çox şəxs həbs edilib

    Digər ölkələr
    17:48

    Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları regiondakı gərginliyi müzakirə ediblər

    Region
    17:48

    Qətər MN: İranın 17 raketi və 6 PUA-su vurulub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti