Азербайджан представлен на сессии Комиссии ООН по положению женщин

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось открытие 70-й сессии Комиссии ООН по положению женщин (CSW70), посвященной теме "Обеспечение и расширение доступа к правосудию для всех женщин и девочек".

Как сообщает американское бюро Report, Азербайджан на сессии представляет делегация во главе с председателем Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой.

В заседании принимают участие структуры государств - членов ООН, занимающиеся вопросами женщин, а также представители гражданского общества и неправительственных организаций.

В рамках сессии пройдут общие дискуссии, министерский круглый стол и ряд международных параллельных мероприятий. Программой предусмотрено оглашение совместного заявления от имени Организации тюркских государств, а также выступление главы азербайджанской делегации Бахар Мурадовой.

Кроме того, запланированы мероприятия, организованные Великим национальным собранием Турции - "От единства сердец к единству силы: экосистема предпринимательства в тюркском мире", Министерством по делам семьи и социальных служб Турции - "Будущее справедливости: технологические пути обеспечения доступа женщин к правосудию", Сербией - "Значимая роль женщин: альянсы во имя расширения прав и возможностей", а также мероприятия, посвященные продвижению женского лидерства и равенства в государствах - членах ОЭС.

Со своей стороны, в рамках сессии Азербайджан также планирует организовать специальное параллельное мероприятие на тему "Расширение прав и возможностей женщин в странах АСЕМ (Азия–Европа)".