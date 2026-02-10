"Ивановка Агропарк" получил свидетельство о регистрации

Центр аграрных исследований выдал свидетельство о государственной регистрации компании "Ивановка Агропарк", расположенной в селе Ивановка Исмаиллинского района.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Минсельхоз.

Выступая на церемонии вручения документа, директор Центра Рашад Гусейнов отметил, что частный агропарк будет специализироваться на растениеводстве и садоводстве с применением инновационных технологий.

В свою очередь директор агропарка Рамин Алифов сообщил, что общая площадь хозяйственного комплекса составляет 7 600 гектаров, а объем инвестиций - 25,1 млн манатов. Ежегодно в агропарке планируют выращивать 500 га продовольственной пшеницы, 250 га кукурузы на зерно, 250 га подсолнечника, а также 250 га силосной кукурузы в качестве повторных посевов.

В ведомстве также отметили, что на сегодняшний день в агропарках по стране создано около 10 тысяч постоянных и сезонных рабочих мест.