Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    "Ивановка Агропарк" получил свидетельство о регистрации

    АПК
    • 10 февраля, 2026
    • 10:24
    Ивановка Агропарк получил свидетельство о регистрации

    Центр аграрных исследований выдал свидетельство о государственной регистрации компании "Ивановка Агропарк", расположенной в селе Ивановка Исмаиллинского района.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Минсельхоз.

    Выступая на церемонии вручения документа, директор Центра Рашад Гусейнов отметил, что частный агропарк будет специализироваться на растениеводстве и садоводстве с применением инновационных технологий.

    В свою очередь директор агропарка Рамин Алифов сообщил, что общая площадь хозяйственного комплекса составляет 7 600 гектаров, а объем инвестиций - 25,1 млн манатов. Ежегодно в агропарке планируют выращивать 500 га продовольственной пшеницы, 250 га кукурузы на зерно, 250 га подсолнечника, а также 250 га силосной кукурузы в качестве повторных посевов.

    В ведомстве также отметили, что на сегодняшний день в агропарках по стране создано около 10 тысяч постоянных и сезонных рабочих мест.

    Ивановка Агропарк Министерство сельского хозяйства регистрация
    Фото
    "İvanovka Aqropark"a qeydiyyat şəhadətnaməsi təqdim edilib
    Ты - Король

    Последние новости

    10:52

    МЧС: В 2025 году на предприятиях выявлено почти 15 тыс. нарушений

    Происшествия
    10:49

    В прошлом году в Азербайджане ограничена деятельность более 30 АЗС

    Происшествия
    10:47
    Фото

    Баку и Вашигнтон обсудили развитие энергетического сотрудничества

    Энергетика
    10:43

    После индексации средняя пенсия в Азербайджане достигнет 593 манатов

    Социальная защита
    10:42

    Замминистра: Пенсионный капитал при 50 тыс. манатов на счете вырастет на 2,8 тыс. манатов

    Социальная защита
    10:38

    Токаев: Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления

    В регионе
    10:36

    В Азербайджане определяют новые основания для изъятия инвестиций государством

    Милли Меджлис
    10:34

    В Казахстане ускоряют развитие железных дорог и аэропортов для роста транзита

    Другие страны
    10:33

    В Абайской области Казахстана 20 человек спасены из снежного заноса

    В регионе
    Лента новостей