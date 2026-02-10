Посольство: Визит бизнес-делегации США в Баку открывает новые возможности для сотрудничества

Торговая палата США завершила свою первую в истории деловую миссию в Азербайджан. Миссия, организованная в партнерстве с министерством торговли США, включала несколько секторальных круглых столов и политических диалогов, в том числе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает Report, об этом сообщает посольство США в Азербайджане.

"Эта первая деловая миссия открывает новые каналы для диалога между частным сектором США и правительством, бизнес-лидерами Азербайджана. За последние два дня мы обсудили экономические приоритеты, инвестиционный климат и долгосрочное партнерство в ключевых отраслях, таких как энергетика, цифровая экономика, транспорт и оборона", - отметил вице-президент Торговой палаты США Хуш Чокси, возглавлявший делегацию.

"Этот исторический визит 30 ведущих американских компаний является важной вехой в отношениях между США и Азербайджаном и очередным шагом к реализации видения президента Дональда Трампа по обеспечению устойчивого мира и процветания на Южном Кавказе. Сегодня вице-президент Вэнс и президент Ильхам Алиев подписали Хартию о стратегическом партнерстве между США и Азербайджаном. В сотрудничестве с компаниями этой делегации наше стратегическое партнерство будет развивать взаимодействие в ключевых перспективных секторах, принося пользу обеим странам", - сказала временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон.

Старший вице-президент и региональный менеджер Visa в Украине, Грузии, СНГ и Юго-Восточной Европе Кристина Дорош заявила, что компания гордится поддержкой этой важной деловой миссии и растущей экосистемы цифровых платежей в Азербайджане, а также что Visa твердо привержена внедрению инноваций, финансовой инклюзии и безопасных безналичных решений, которые помогают бизнесу и способствуют экономической трансформации страны.