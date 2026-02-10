Лариджани обсудил с султаном и главой МИД Омана итоги переговоров Ирана с США

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Лариджани встретился с султанои Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, а затем с министром иностранных дел Бадром бин Хамадом Аль Бусаиди в Маскате.

Как передает Report со ссылкой на Mehrnews, стороны обсудили последние региональные и международные события, а также пути расширения укрепления двустороннего сотрудничества.

"Стороны также рассмотрели последние события в иранско-американских переговорах и обсудили пути достижения сбалансированного и справедливого соглашения, которое бы отвечало интересам обеих сторон. В ходе обсуждений также была подчеркнута важность возвращения к диалогу и переговорному процессу как средству преодоления разногласий и мирного урегулирования споров в интересах укрепления регионального и международного мира и безопасности", - отмечается в сообщении.

По данным агентства IRNA, встреча Лариджани с султаном Омана продолжалась почти три часа и прошла в позитивной и конструктивной атмосфере.