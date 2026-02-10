Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Лариджани обсудил с султаном и главой МИД Омана итоги переговоров Ирана с США

    В регионе
    • 10 февраля, 2026
    • 19:55
    Лариджани обсудил с султаном и главой МИД Омана итоги переговоров Ирана с США

    Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Лариджани встретился с султанои Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, а затем с министром иностранных дел Бадром бин Хамадом Аль Бусаиди в Маскате.

    Как передает Report со ссылкой на Mehrnews, стороны обсудили последние региональные и международные события, а также пути расширения укрепления двустороннего сотрудничества.

    "Стороны также рассмотрели последние события в иранско-американских переговорах и обсудили пути достижения сбалансированного и справедливого соглашения, которое бы отвечало интересам обеих сторон. В ходе обсуждений также была подчеркнута важность возвращения к диалогу и переговорному процессу как средству преодоления разногласий и мирного урегулирования споров в интересах укрепления регионального и международного мира и безопасности", - отмечается в сообщении.

    По данным агентства IRNA, встреча Лариджани с султаном Омана продолжалась почти три часа и прошла в позитивной и конструктивной атмосфере.

    Али Лариджани ядерные переговоры США Иран МИД Омана султан
    Laricani Oman sultanı və XİN rəhbəri ilə ABŞ ilə danışıqların nəticələrini müzakirə edib
    Iran's top security official, Sultan of Oman mull results of talks with US
