    США и Азербайджан укрепят сотрудничество в военно-технической сфере

    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 19:53
    США и Азербайджан укрепят сотрудничество в военно-технической сфере

    США намерены расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере оборонного и военно-технического сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом говорится в тексте Хартии стратегического партнерства, которую сегодня подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    В этой связи стороны намерены:

    - расширять масштабы оборонного и военно-технического сотрудничества, включая поставки оборонной продукции;

    - расширять существующее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, учитывая общую приверженность противодействию этой угрозе;

    - сотрудничать в целях повышения потенциала в области кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры.

    В документе отмечается, что мир в регионе Южного Кавказа отвечает общим интересам Баку и Вашингтона, а сотрудничество в сфере безопасности между Азербайджаном и США приносит пользу обеим странам и всему региону.

    В Хартии также высоко оценивается участие Азербайджана в миротворческих операциях.

    "Соединённые Штаты Америки высоко ценят вклад Азербайджана в международные миротворческие усилия, в рамках которых азербайджанские военнослужащие служили бок о бок с американскими военными и партнерами по коалиции в целях укрепления международной и региональной безопасности", - отмечается в документе.

    ABŞ ilə Azərbaycan müdafiə və təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığı möhkəmləndirəcək
    US, Azerbaijan to strengthen cooperation in military-technical sphere
