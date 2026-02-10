Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    США поддержат создание в Азербайджане центров обработки данных ИИ

    Инфраструктура
    • 10 февраля, 2026
    • 19:54
    США поддержат создание в Азербайджане центров обработки данных ИИ

    Соединенные Штаты намерены содействовать сотрудничеству с Азербайджаном в космической отрасли и инвестициям в цифровую инфраструктуру, включая создание в стране центров обработки данных в сфере искусственного интеллекта при участии частного сектора.

    Как передает Report, это отражено в тексте Хартии о стратегическом партнерстве, подписанной сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

    Документ предусматривает расширение взаимодействия в развитии партнерств по искусственному интеллекту. Наряду с этим стороны намерены поддерживать проекты в космической сфере и привлекать инвестиции в цифровую экосистему.

    Кроме того, опираясь на международные лучшие практики, Баку и Вашингтон планируют рассмотреть возможность создания специализированных механизмов поддержки. Речь идет о совместных инструментах финансирования НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - ред.), инновационных "мостах", а также отраслевых инициативах в области кибербезопасности и ИИ.

    Ожидается, что такие шаги помогут привлечь частный венчурный капитал, снизить риски ранних стадий технологического развития и ускорить коммерциализацию разработок.

    Хартия о стратегическом партнерстве искуственный интеллект Ильхам Алиев Джей Ди Вэнс
    ABŞ Azərbaycanda süni intellekt məlumat emal mərkəzlərinin yaradılmasını dəstəkləyəcək
    US to support creation of AI data centers in Azerbaijan
