США поддержат создание в Азербайджане центров обработки данных ИИ

Соединенные Штаты намерены содействовать сотрудничеству с Азербайджаном в космической отрасли и инвестициям в цифровую инфраструктуру, включая создание в стране центров обработки данных в сфере искусственного интеллекта при участии частного сектора.

Как передает Report, это отражено в тексте Хартии о стратегическом партнерстве, подписанной сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Документ предусматривает расширение взаимодействия в развитии партнерств по искусственному интеллекту. Наряду с этим стороны намерены поддерживать проекты в космической сфере и привлекать инвестиции в цифровую экосистему.

Кроме того, опираясь на международные лучшие практики, Баку и Вашингтон планируют рассмотреть возможность создания специализированных механизмов поддержки. Речь идет о совместных инструментах финансирования НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - ред.), инновационных "мостах", а также отраслевых инициативах в области кибербезопасности и ИИ.

Ожидается, что такие шаги помогут привлечь частный венчурный капитал, снизить риски ранних стадий технологического развития и ускорить коммерциализацию разработок.