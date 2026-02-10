Азербайджан и США в течение 3 месяцев определят перечень совместных проектов

Азербайджан и США в рамках стратегического партнерства планируют создание совместных рабочих групп по ключевым направлениям сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом говорится в тексте Хартии о стратегическом партнерстве, которую сегодня подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Среди важных направлений сотрудничества обозначены экономика и торговля, энергетика, связанность, искусственный интеллект и цифровое развитие, а также безопасность и оборона.

Кроме того, в течение трех месяцев с момента подписания Хартии соответствующие рабочие группы должны будут определить перечень проектов и дорожные карты их реализации.

"Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки в рамках настоящей Хартии намерены проводить регулярные встречи, не реже одного раза в год, а также при необходимости и по взаимной договоренности создавать иные диалоговые платформы для реализации стратегического партнерства", - говорится в документе.