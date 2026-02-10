Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент Хорватии посетит Грузию с официальным визитом

    10 февраля, 2026
    Президент Хорватии посетит Грузию с официальным визитом

    С 11 по 13 февраля Грузию с официальным визитом посетит президент Хорватии Зоран Миланович.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила администрация президента Грузии.

    Отмечается, что он прибудет в Тбилиси вместе с супругой Саней Мушич Миланович и делегацией страны.

    "(Президент Грузии - ред.) Михаил Кавелашвили примет Зорана Милановича в президентском дворце Грузии, где состоится официальная церемония встречи", - говорится в сообщении.

    По данным канцелярии, запланированы встречи Кавелашвили и Милановича тет-а-тет и в расширенном формате, после чего будет сделано совместное заявление для СМИ.

    Также в рамках визита предусмотрены встречи президента Хорватии с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Шалвой Папуашвили.

    Лента новостей